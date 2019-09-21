H.Çağlayan’ın gözü ile : Kıbrıs

Dünyada ünlü Kıbrıslı modacı Hüseyin Çağlayan, ülke sevgisini bu kez çizgileri, tasarımları ve renklerinin yanı sıra, doğduğu şehir Lefkoşa’dan izlerle Avrupa’ya taşıdı.

Çeyrek asır önce Hüseyin Çağlayan; Londra’daki Saint Martins Sanat Okulu’ndan paslanmış ipek elbiselerle hazırladığı bir koleksiyon ile mezun olmuştu.

O zamandan beri kendisini İngiliz modasının en maceracı beyni olarak kanıtladı.

Dinamik kesim teknikleri ve yenilikçi formları yanında, teknoloji, etnografi gibi farklı konuları ele alıp, elbiselere dönüşen masalar ve sihir yaratırcasına şapkalara dönüşen elbiseler yarattı.

Dünyaca ünlü sanat müzelerinde kişisel sergilerini açtı, modern dans performansları yönetti, Grammy ödülünde Lady Gaga’ya özel enstalasyonlar yarattı.

Hüseyin Cağlayan, Wallpaper dergisinin Ekim 2019 sayısına misafir editör oldu ve dergide arşivlerine, ilgisini çeken sanatçılara, koreograflara ve de doğduğu şehir Lefkoşa’nın Surlariçi mahallesindeki genç girişimcilere yer verdi.