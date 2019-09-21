Yaşlı çift kimseye aldırış etmeden trende ilişkiye girdi

64 yaşındaki adam ile 57 yaşındaki kadın yolcu treninde iğrenç bir halde yakalandı. Oral seks yapan ikili çevredeki çocuklara dahi aldırış etmedi. İkili mahkemede cezalandırıldı.

İkisi de dul olan 64 yaşındaki Raymond Burr ile 57 yaşındaki Deborah Tobyn Londra’dan Basildon Essex’e giden bir yolcu treninde kendilerine hakim olamayıp oral seks yaptı. O esnada trende başka yolcular da bulunuyordu. Bu yolculardan birinin yanında küçük torunu da vardı.

Alkollü oldukları açıklanan çiftin oldukça yüksek sesle yaptıkları seks yan kompartmandan dahi duyulabiliyordu. Yolcuların şikayeti üzerine Pitsea’ya vardıklarında polis tarafından durduruldular ve gözaltına alındılar. Savcı, ikilinin pornografik içerik izleyerek bu eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tanıklara göre trende 1 ve 6 yaşında iki çocuk bulunuyordu. İğrenç davranış için uyarıldıklarında ise diğer insanlara tepki gösterdiler. Deborah Tobny kendisini gizlemek için adını Janet Green olarak verdi ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yaşlı kadın yaptığından utanmıştı ancak kurtulamadı.

Hapis cezası almadılar

İkilinin davasına bakan hakim Samantha Leigh, çok tatsız bir durum olduğunun farkında olduklarını ancak ikilinin daha önce herhangi bir suça karışmamış olmasının da önemli olduğunu ifade etti. İkilinin yetişkin olmasından dolayı kendi kararlarını alabildiklerini belirten hakim, buna rağmen bu iğrençliğin üzerininin örtülmemesi gerektiğini kaydederek, Burr’a 100 saat, Tobyn’e de 150 saat toplum hizmeti çalışması cezası verdi.