Yarım gözden iki göz yapıldı

4 hours önce
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İngiltere’de 20 yıl önce bir asit saldırısında sol gözünün tamamını sağın da yarısını kaybeden adam, mucizevi bir yöntemle iki gözüne de kavuştu. Tamamı 20 yıl süren prosedürde, yarısı sağlıklı gözden hücreler alındı, İtalya’da bir merkezde çoğaltıldı ve sonunda nakledilerek iki gözün de görmesi sağlandı.

İngİltere’nin başkenti Londra’da henüz 18 yaşındayken bir asitli saldırıda sol gözünü kaybeden James O’Brien (44), geçirdiği operasyon sonucu sağlığına kavuştu. İngiltere’de O’Brien’ın sağlıklı gözünden alınan hücreler, İtalya’nın Modena kentinde bir tıp laboratuvarında çoğaltılarak diğer gözüne nakledildi. Son operasyonu gerçekleştiren Moorfields Eye Hospital’dan Dr. Saj Ahmad, BBC’ye yaptığı açıklamada, O’Brien’ın sağ gözünden alınan 2 mm’lik parçanın, tedavinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Tamamı 20 yıl süren tedavi sonucu, James O’Brian’ın yarısı harap olmuş sağ gözünden alınan sağlıklı hücrelerle hem tamamı görmeyen sol göz hem de yarısı işlev gören sağ göz tamamen görmeye başladı.

Ahmad, tamamı 20 yıl süren tedavinin ikinci aşamasında ise problemli gözün yaralı kısmının alındığını ifade etti. Aynı tedavinin başkalarına da uygulanmasını ümit eden James O’Brien, İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın bu tedaviyi uyguladığı ilk hasta olma özelliği taşıyor. O’Brien, kızı Lisa’nın okulda yazdığı bir yazıda babasının gözünün iyileşmesini istediğini yazdı. O’Brien, “Şimdi kızıma dileğinin gerçekleştiğini söyleyebilirim” dedi.

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