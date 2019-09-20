İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

33 mins önce
0 25 Bir dakikadan az

Ülkede, temmuz ayında konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi

İngiltere’de temmuz ayında konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede temmuz ayında konut endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,7 artış gösterdi.

Bir önceki ayda (haziran) ülkede konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,9 artış göstermişti. ONS açıklamasında, ülkede, konut fiyatlarında temmuzda 2012 yılının eylül ayından bu yana yıllık bazda en düşük artış hızının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’de ortalama konut fiyatının temmuz ayı itibariyle 233 bin sterlin olduğu belirtildi. Londra dahil olmak üzere İngiltere’nin güneyi, güneydoğusu ve güneybatısında konut fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
97

Türk yatırımcılar İngiltere’den vazgeçmedi

4 hours önce
96

Başbakan Johnson, Katar Emiri Sani ile görüştü

6 hours önce
177

İngiltere’de en hızlı büyüyen tehdit aşırı sağ terörü

7 hours önce
168

“Brexit İngiltere’yi Avrupa’nın hasta adamı yapar”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin