Türk yatırımcılar İngiltere’den vazgeçmedi

Türk yatırımcı; yaşanan Brexit sürecine rağmen İngiltere pazarından vazgeçmedi. DEİK tarafından açıklanan “Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019” raporuna göre yatırım yapılan ülkelerde İngiltere başı çekti. Türk yatırımcılarının 2018 yılında yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğü 6 milyar dolara ulaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan “Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019” raporu açıklandı. Bu yıl 4.’sü yayımlanan ve Türk iş dünyasının önde gelen 500 şirketinin bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutulan endeksin raporu, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlara artan ilgisini çarpıcı sonuçlarla ortaya koydu. Açıklanan rapora göre, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor. Bir önceki yıl olduğu gibi yüksek gelirli ülkeler kategorisinde, Türk iş dünyası için yurt dışındaki yatırımlarda en cazip ülke İngiltere olurken, orta gelirli ülkeler arasında Rusya, düşük gelirli ülkeler kategorisinde ise Azerbaycan ilk sırayı aldı. Türk yatırımcıların 2018 yılında yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğü ise yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. Özellikle son yıllarda yavaşlama eğilimine giren küresel yatırım akışları göze çarparken, Türkiye’nin yurt dışı yatırımlarının yıllık para akımı ise 2018 yılında artış gösterdi.

BREXIT YATIRIMCIYI DURDURMADI

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, son 20 yılda Türkiye’nin dış yatırım miktarının 10 katına yükseldiğini belirterek, endeksin diğerlerinden farkını Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve kaygılarını yansıtması olarak açıkladı. Bu alt yapıyı esas alarak, şirketlerin yurt dışında yatırım kararı almasına yardımcı olmak için Türk şirketlerinin perspektifiyle, ülkeye has dönemsel bir endeks hazırladıklarını aktaran Olpak, sözlerin şöyle sürdürdü: “Endeksimizi hazırlarken ülkeleri, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler olarak ayrı ayrı ele aldık. Bununla da yetinmedik, aynı zamanda raporumuz, kıta ve ülke yıllık yatırım görünümlerini de içeriyor. Bu yılki endeksimize göre, Birleşik Krallık, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcılar için geçen yıl olduğu gibi, hala önemli bir cazibe merkezi. Dünya ticaretinin yavaşladığı dönemde, bizim uluslararası yatırımlarımızın da daralması gayet normal. Ancak buna rağmen, 2018 yılında Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının toplam büyüklüğünün 6 milyar dolara yaklaştığını gözlemledik.”

HEDEF ÜLKELERE ODAKLANDIK

Şirketlerin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak gördüklerini ve desteklediklerini dile getiren Nail Olpak, “Ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığın azaltılması, know-how transferi ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurt dışı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Olpak, gelecek ay, Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi” ile ilgili olarak, Türkiye’nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan bir çalışmalarını Lojistik İş Konseyi ve Türk-Çin İş Konseyi ile birlikte kamuoyuna sunacaklarını aktardı. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika’ya odaklı bir şekilde yöneldiklerini aktaran Olpak, “Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere, hem pazar rehberleri hazırlıyor hem paydaşlarımızla bir araya gelerek, eylem planımızı oluşturuyoruz” dedi.

TÜRK YATIRIMCI İŞTAHLI

Verilen bilgiye göre, endeksin hazırlanmasında kullanılan yaklaşık 500 Türk şirketin katıldığı Yatırımcı Algı Anketi’nde Türk yatırımcıların, yatırım iştahının yüksek olduğu gözlemlendi. Geçen yıl yüzde 40 seviyesinde olan yüksek yatırım iştahlı katılımcı oranı, bu sene yüzde 50 seviyesine yükseldi. Türk yatırımcılar tarafından Afrika ve Orta Doğu bölgesinde, 2017 yılında 17 yatırım yapılırken, 2018 yılında 9 yatırım yapıldı. 2017 yılında bölgeye Türk yatırımcılar tarafından yaklaşık 760 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken 2018 yılında yapılan tahmini yatırım miktarı 655 milyon dolar olarak gözlemlendi.