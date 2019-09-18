Letonya’dan İngiltere’ye taşınan çiftin sır ölümü

Aile kurmalarının ardından bir erkek çocuğu sahibi olan genç çift, Mayıs ayının sonu ile Haziran ayının başlarını kapsayan bölümde Antalya’nın Alanya ilçesinde aile dostlarıyla birlikte tatil yaptı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarda mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyor. İkili, her fırsatta birlikte ya da ailece fotoğraflar çektirerek albüme ekliyordu.

Yaşadıkları çevrede tüm arkadaşları tarafından sevilen çift, tatil dönüşünde normal hayatlarına devam etmeye başlamıştı.

Bu sürede çok sevdikleri oğullarının doğum günü de gelmişti. Daha önce olduğu gibi yine birlikte kutladılar.

Fakat onlardan bir süredir haber alamayan arkadaşları endişelenmiş ve polise haber vermişti.

Polisler çiftin yaşadığı evin kapısını açtıktan sonra gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Genç çift yerde yatıyor, oğulları onların başında ağlıyordu.

Polis çiftin açıklanamayan bir sebepten dolayı kavga ettiği, kocanın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini düşünüyor.

Ancak genç çifti tanıyan herkes bu görüşün aksi yönünde fikir beyan ediyor. Komşuları 32 yaşındaki Kiril Nemcev ile 23 yaşındaki Lana Nemceva’nın örnek bir aile olduğunu anlatıyor.

Letonya’dan İngiltere’ye taşınan Lena ve Kiril, aynı pizza firmasında işe başlamıştı. Hayatlarında her şey yolunda gidiyordu.

Taşındıktan kısa bir süre sonra çiftin bebekleri de dünyaya gelmişti. Ev sahiplerine göre asla kiralarını aksatmadılar ve onu hiçbir zaman rahatsız etmediler.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ikilinin hayli keyifli zamanlar geçirdiği görülebiliyor. Arkadaşları, Kiril ile Lena’nın birbirini çok sevdiğini ifade ederek aralarında tartışmaya dahi şahit olmadıklarını söyledi. Çiftin hayatını kaybetmesinin ardından küçük çocuk akrabalarına teslim edildi.