Eski sevgilisinin yeni sevigilisi tarafından öldüresiye dövüldü

Aynı adama aşık olmuşlardı. Genç kadın bir rakibi olduğundan haberdar dahi değildi. Hamile kaldı ancak sevgilisi onu da terk etti. Çocuğunu tek başına doğuracaktı. Tabii başına geleceklerden haberi yoktu. Hamileliğinin son döneminde bir gün kapısı çaldı. Açar açmaz yüzünde yumruğu hissetti. Daha karşı dahi koyamadan yere düşmüştü. Tekmeler vücudunun her yerine geliyordu ve elinden kurtulabilmek için hiçbir şey gelmiyordu.

Kapıya gelen kişi kendisiyle aynı adama aşık olan kadındı ve yaşananları asla unutmamıştı. İntikam hırsı gözlerini o kadar bürümüştü ki, hamile olduğunu görmesine rağmen bebeğine gelecek şekilde tekmelemeye devam ediyordu. Genç kadın acılar içinde yerde kıvranıyordu. O sırada ona yardım edebilecek kimse yoktu.

“Gördüğüm anda şok oldum”

Yaşanan olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan 26 yaşındaki Shannon O’Brien isimli talihsiz kadın, o gün köri siparişi verdiğini ve kapı çalınca gelenin teslimat şoförü olduğunu düşünerek kapıyı açtığını, karşısında 25 yaşındaki Siobhan Hood’u görünce büyük şok yaşadığını söyleyerek, “Hood hamile olduğumu gördü. Buna rağmen vurmaya başladı. Çığlık attım ancak bu onu durdurmadı. Bebeğimi koruyabilmek için ellerimle karnımı tuttum, o vurmaya devam etti” dedi.

“Dakikalarca sürdü”

“Doğmamış bebeğim için çığlık atmaya devam ettim” diyen O’Brien, her vuruşunda bebeğinin öleceğinden korktuğunu ifade etti. O’Brien, 2014 yılında yaşadığı aşk nedeniyle Hood’un takıntılı hale geldiğini ve kendisini sevgilisini çalmakla suçladığını söyledi.

Hood’un bir süre telefondan tehdit mesajları gönderdiğini, ardından da adresini bulduğunu belirten O’Brien, Hood’u ilk gördüğünde erkek arkadaşıyla 3 aydır birlikte olduklarını söyledi. Hood’un böyle bir şey yaşamasına üzüldüğünü belirten genç kadın, “Kimse o durumda olmak istemezdi” dedi.

Bebeğini sağlıklı şekilde kucağına aldı

Yaşadığı büyük travmanın ardından anne ve babasıyla yaşamaya başlayan O’Brien, kapı her çaldığında büyük korku yaşadığını söyledi. Bebeği Alfie’yi ilk kucağına aldığı andan itibaren artık kendisini daha huzurlu hissettiğini söyleyen genç kadın, annelik sayesinde korkularını yenmeye başladığını söyledi.

O’Brien, tüm annelerin çocuklarını koruma içgüdüsü ile hareket ettiğini ifade ederek, “Alfie’yi koruyamamış olsaydım kendimi hiçbir zaman affedemezdim. Artık oğlumla birlikte mutlu bir hayatımız var” dedi.

Olayın ardından mahkemeye çıkarılan Hood, 15 ay hapis cezası alırken, 200 saat de kamu hizmetinde çalışması kararlaştırıldı.

Kaynak: TV100