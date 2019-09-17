Boşandıktan sonra kocası tarafından yıllarca tecavüze uğradı

Çocuklarının gözü önünde kocasının tecavüzüne uğrayan kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Yaklaşık 10 yıl süren dehşetin ayrıntıları kan dondurdu.

Genç kadın kendisinden 5 yaş büyük adamla 2001’de tanıştı, 2010’da evlendi ve 2012’de boşandı… Bu süre içerisinde çocuklarının gözü önünde defalarca tecavüze uğradı. 35 yaşındaki kadın yaşadığı dehşeti anlattı.

Bournemouth’ta yaşayan Jane Hanmore aslında dünyada bu kaderi paylaşan bir çok kadından biri. Yıllarca süren ızdırap dolu yaşamı onu acıya alıştırdıktan sonra susmaya da zorladı. Şu anda 35 yaşında olan genç kadın, 2012 yılında boşanmasının ardından kocası çocukları görme bahanesiyle evini ziyaret etmeye başladı. İşte bu noktadan sonra kabus başladı…

Yıllarca süren tecavüz

İlk tecavüzünün büyük çocuğuna 5 aylık hamileyken başladığını ifade eden Jane Hanmore, cinsel ilişkiye girmek istemeyince kocasının bunu zorla yaptığını anlattı. “2012’de boşandıktan sonra sürekli olarak çocukları bahane edip eve geliyordu” diyen Jane, “Bir gün yine eve geldi. Gitmesini istedim ama saçlarımdan tutup zorla yatak odasına götürdü. Evde çocuklar vardı ve çığlıklarımı duyuyorlardı. O bana tecavüz ederken 12 ve 14 yaşında olan çocuklarım içeri girdi ve beni kurtardı. Büyük oğlum polis çağırıp zorla dışarı çıkardı” dedi.

Sapık eş tutuklandı

Yaşadıklarının kimsenin başına gelmesini istemediği ve örnek olması için mücadele verdiğini ifade eden Jane, eski kocası Brian Hanmore’un aldığı 10 yıl hapis cezasının yeterli olmadığını söyledi. Hiçbir kadının böyle şeylere boyun eğmemesi gerektiğinin altını çizen Jane kadınlara seslenerek, “Korkmayın ve cesur olun, hayatınızı yeniden inşa edebilirsiniz” diye konuştu.

Korkusuyla yüzleşti

Yaşadıklarına ek olarak en büyük korkusunun insanların bakışı olduğunu belirten Jane, “Brian ile birlikte olmadığımız dönemlerde defalarca tecavüze uğradım. Beni tehdit etti, kimsenin inanmayacağını söyledi. Bu insanın önündeki en büyük engel. Size kendinizi çaresiz hissettiriyor ve susuyorsunuz. Asla susmayın ve korkmayın. O kırılma noktasını yaşamamış olsam belki ben de hala boyun eğiyor olacaktım ama şimdi dimdik ayaktayım” diyerek tüm kadınlara güçlü olmaları için mesaj verdi.