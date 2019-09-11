Ünüversiteden mezun olan yabancı öğrenciler iki yıl daha ülkede kalabilecek

İngiltere'de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

2 hours önce
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İngiltere’de üniversite okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen vize süresi dört aydan iki yıla çıkarıldı.

Böylece ülkenin bir önceki başbakanı Theresa May’in içişleri bakanı olduğu 2012’deki göç kanunu değiştirilmiş oldu.

May, o dönemde bu süreyi iki yıla çıkarmanın ‘fazla cömert’ olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu adımın öğrencilerin ‘potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve İngiltere’de iş bulmaları’ için işe yarayacağını söyledi.

Bu kanun değişikliği ile beraber önümüzdeki yıl itibarıyla üniversite ve yüksek lisans derecelerine sahip olan öğrenciler ülkede iki yıl boyunca iş arayabilecek.

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