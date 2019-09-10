95 yaşındaki tek yumurta ikizleri uzun yaşamın sırrını açıkladı

YENİ araştırmalar ortaya atıldıkça her sene, uzun ve mutlu bir yaşamın yöntemlerine ilişkin yeni teoriler ortaya çıkıyor. İngiltere’nin en yaşlı ikizleri olan 95 yaşındaki Lillian Cox ile Doris Hobday ise kendi formüllerini bulduklarını söylüyor: Cinsel ilişkiden uzak durmak ve bol bol İrlanda birası içmek.

Birmingham şehrinde yer alan Tipton kasabasında yaşayan tek yumurta ikizleri Cox ile Hobday’in Facebook’ta videolarını yayınladıkları bir sayfa açmalarının üstünden birkaç ay gibi kısa bir süre geçmiş olsa da, televizyon programlarına davet edilecek kadar popülerleşmiş durumdalar.

1924 doğumlu olan ikiz kardeşler, İngiltere’de ITV kanalında yayınlanan This Morning programının konuğu oldular ve geçen yıllara karşın nasıl dinç kalabildiklerini anlattılar.

​Programın sunucuları Holly Willoughby ile Phillip Schofield’nın, ‘genç kalmalarının’ bir sırrı olup olmadığını sorması karşısında, ikiz kardeşlerden Cox bir an bile düşünmeden, “Seks yapmamak ve bol bol Guinness (birası içmek)” cevabını verdi.

​‘NEDEN OLACAK, BİR KOCAM YOK DA O YÜZDEN’

Bunun üstüne, neden seks yapmamayı tercih ettikleri sorulunca da ikizlerden Hobday, “Neden olacak, bir kocam yok da o yüzden” dedi.

Daha sonra sunucular lafı, ikizlerin, Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filminin eleştirisini içeren videolarına getirdi ve filmde rol alan meşhur İngiliz oyuncu Jason Statham hakkında ne düşündüklerini sordu.

Söz konusu soru üzerine Cox hayranlığını hiç gizlemeden, “Ah, ona bayılıyorum” açıklamasını yaparken, ikiz kardeşi ise, “Onun müthiş biri olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.

‘STATHAM’LA BAŞ BAŞA BİR GECE GEÇİRMEYE HAYIR DEMEYİZ’

Statham’ı yakışıklı bir erkek olarak görüp görmediklerini sorusu karşısında önce basitçe “Hoş bir erkek” yanıtını veren ikizler daha sonraysa, “Onunla baş başa bir gece geçirmeye hayır demeyiz” diyerek espri yaptılar.

​İkizler televizyon programındaki bu sözlerini tamamlayamadan da yayına Statham ve rol aldığı film hakkındaki yorumlarını içeren videoları alındı.

​’KENDİ TELEVİZYON PROGRAMLARI OLMALI’

Bunun yanında, ikiz kardeşler sosyal medyadaki popülerlikleri nedeniyle elde ettikleri tanınırlıktan da hoşnut olduklarını söylüyor. Sosyal medyadaki birçok yoruma bakılırsa söz konusu şöhretlerini koruyacak gibi de görünüyorlar. Zira videolarının altına ikizlerin ‘çok minyon ve sevimli olduğu’ ve ‘kendi televizyon programlarına sahip olmaları gerektiği’ şeklinde bir dizi yorum yapılıyor.

​AKILLI TELEFON ELEŞTİRİSİ

Sosyal medya hesaplarındaki videolarında Samsung marka yeni telefonlarının denemesini ve eleştirisini yaptıkları, gençliklerinden anılarını anlattıkları ve uzaktan kumanda kullanmaya alışma süreçlerini içeren görüntüleri de mevcut.

Ayrıca söz konusu videolarda ikizleri, alışverişe çıkmak ya da örgü örmek gibi günlük işleri yaparken, hatta sandalye yardımıyla yoga egzersizleri yaparken bile görmek mümkün.