İngiltere meclis başkanı John Bercow da görevi bırakıyor

1 hour önce
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İngiltere’de Brexit tartışmaları devam ederken gelen siyasi istifalara meclis başkanı da eklendi.

İngiliz parlamentosunda meclis başkanlığını yürüten John Bercow, eğer erken genel seçim yapılırsa seçimden sonra ya da 31 Ekimde Brexit’ten sonra istifa edeceğini duyurdu.

Parlamentoda konuşan Bercow, 10 yıl süren “görev süresinin” sona yaklaştığını ve bu süre boyunca meclis başkanlığı hizmetiyle “büyük onur ve ayrıcalık” duyduğunu söyledi.

Bercow, erken seçim yapılmazsa, 31 Ekim’de gerçekleşecek Brexit’in “en az yıkıcı ve en demokratik” çıkış olacağını dile getirdi.

2009’dan beri meclis başkanlığını yürüten Bercow, görevi Muhafazakar Partili eski vekil Michael Martin’den devralmıştı.

 

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