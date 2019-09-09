Parlamento bu akşamdan itibaren askıya alınıyor

4 hours önce
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Başbakan Boris Johnson’ın sözcüsü, İngiliz parlamentosunun Pazartesi mesai bitiminden başlayarak gelecek ayın ortasına kadar askıya alınacağını duyurdu.

Sözcü, Brexit’e daha fazla anlamsız gecikme yaptırmayacaklarını ve Johnson’ın konuyu çözmek için sunacağı erken seçim teklifi için milletvekillerinin oy kullanması gerektiğini söyledi.

Johnson’ın erken seçim talebini milletvekillerinin oyuna sunacağı bugünden sonra askıya alınacak olan parlamento, 14 Ekim’de Kraliçe’nin Konuşması ile yeniden açılacak.

Başbakanlık resmi sözcüsü, Johnson’ın 50. madde kapsamında ülkenin AB’den ayrıma sürecindeyeni bir uzatma süresi talep edilmeyeceğini söyledi.

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