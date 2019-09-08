Sevgilisine tam bir ay boyunca gizlice evlenme teklifi etti

İNGİLTERE’de yaşayan 30 yaşındaki Edi Okoro, kız arkadaşı Cally’ye evlenme teklifi etmeye karar verince ilk işi tabii ki de gidip bir yüzük almak oluyor. Ancak Cally sıradan bir evlenme teklifi beklerken başına geleceklerden tamamen habersiz çünkü Edi’nin aklında bu teklifle ilgili akıllara zarar bir fikir var.

Her şey bittikten sonra tüm süreci Facebook’tan yaptığı bir paylaşım ile bu şekilde anlatıyor Edi: -“Sonunda burada paylaşabiliyorum. İşte Cally’ye böyle evlenme teklifi ettim. Bu yoldan geçmiş olanlar (ya da yakında geçecek olanlar) biliyorlar ki evlenme teklifini kendine ve bir çift olarak size hitap edecek şekilde etmek istiyorsun. Kimi insanları bir araya toplamayı, kimi romantik bir akşam yemeğini kimi ise bir pankart hazırlamayı tercih ediyor. Ben öyle yapamadım çünkü: ‘Edi plan yapmaz.’ Ben tam bir spontane ve doğaçlama insanıyım.

Bunun gerçekten zorlu bir görev olmasının diğer bir nedeni ise Cally’nin evlenme teklifi edeceğimi biliyor olması. Bir tatil ya da yemek planı yaptığım anda onu ne beklediğini anlayacaktı.

Bir aya yakın bir süre o anı bekledikten sonra bir gün otururken kaçırdığım onca fırsatın üzüntüsüyle birden farkına vardım. Cally’nin yüzükten haberi yoktu ve ben bütün bu süreci fotoğraflamaya başlamalıydım.

Sonra bu durum, ‘Cally’nin haberi olmadan yüzükle birlikte mümkün olduğunca fazla fotoğrafını çekmeliyim’ halini aldı.

Fikir, doğru an gelene ya da Cally yakalayana kadar olabildiğince çok fotoğraf ve olabildiği kadar cesur anlar yakalamaktı.

İşte o doğru an gelene kadar (bu da apayrı bir hikaye) 1 aydan fazla süre boyunca çektiğim fotoğrafların bazıları…”

“Evet sonunda nişanlandık. Merak ediyorsanız hayır, yakalanmadım. Nasıl teklif ettiğimse bambaşka bir hikaye.”