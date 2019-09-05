Johnson’ın kardeşi hem bakanlıktan hem milletvekilliğinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, bakanlık ve Muhafazakar Parti milletvekilliği görevlerini bıraktığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson önceki ay kurduğu hükümette kardeşi Jo Johnson’ı da devlet bakanı olarak görevlendirdi. Abisinin Brexit fikirlerine katılmayan Jo Johnsan, hem bakanlık görevinden hem de Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

İstifasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Jo Johnson şu ifadeleri kullandı:

Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında.

Jo Johnson ✔@JoJohnsonUK It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı’nda Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı’nda Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan olarak iki görev verilen Jo Johnson’a, sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı.

Kardeş Johnson Theresa May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasımda da bakanlık görevinden istifa etmişti.