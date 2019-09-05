İngiliz Kraliyet Ailesi’nde tahtın 4. varisi minik Prenses Charlotte okula başladı. Cambridge Dükü William ve Düşesi Catherine’in de katıldığı ilk güne basın ve İngiliz halkı büyük ilgi gösterdi. Charlotte, ağabeyi Prens George ile aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalandı.

Prenses Charlotte tıpkı abisi Prens George gibi Thomas’s Battersea’de okula başladı.

Prenses okula annesi Kate Middleton’ın, kardeşi George ise babası Prens William’ın elini tutarak girdi.

Hem heyecanlı görünüyor hem de bol bol gülümsüyordu.

Kraliyet ailesini okul müdürü kapıda karşıladı.

Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Bunun nedeni ise abisiyle aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalanması.

Prenses Charlotte’ın okulda, sanat, müzik, drama gibi derslerin yanı sıra matematik ve Fransızca dersleri de alacağı belirtildi.