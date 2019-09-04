Anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasa teklifi Parlamento’da kabul edildi, Johnson ’15 Ekim’de seçim’ istedi İngiltere Parlamentosu'nda, anlaşmasız Brexit'in önünün kesilmesi için getirilen bir yasa teklifi, Avam Kamarası'nda kabul edildi.

İngiltere Parlamentosu’nda, anlaşmasız Brexit’in önünün kesilmesi için getirilen bir yasa teklifi, Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Teklifin yasalaşması için Lordlar Kamarası’nda da geçmesi gerekiyor.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’ndaki sonuç sonrası yaptığı açıklamada “15 Ekim tarihinde erken seçimi olmalı” dedi.

Johnson, yasanın “AB ile yürütülen müzakeleri resmen sonlandırdığını” söyledi.Parlamenoda kabul edilen yasa, Başbakan Johnson’ın AB ile 31 Ekim’e kadar yapacağı müzakerelerin çerçevesini belirliyor.

Boris Johnson yasa gereğince, eğer 31 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlayamazsa, AB’den yeni bir erteleme istemek zorunda kalacak.Söz konusu yasa, Muhalefet partisi vekilleri ve Muhafazakar Parti’de isyan bayrağı açan vekillerin desteği ile, 299’a karşı 327 oyla Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Yasa teklifi üzerindeki değişiklik önergeleri de oylanacak

Johnson, anlaşmasız ayrılığı engelleyen yasanın geçmesi durumunda erken genel seçimin oylanması sürecini başlatacağı uyarısını yapmıştı.Meclis’te dün yapılan oylama sonucunda, Brexit takvimin kontrolü hükümetin elinden, Parlamento kontrolüne geçti.

Çarşamba geç saatlere kadar sürmesi beklenen oturumlarda, yasa teklifi üzerindeki değişiklik önergeleri de oylanacak.Boris Johnson, Salı akşamı yaşanan oylama yenilgisi sonrası muhalefetle birlikte hareket eden Muhafakazar Parti’den 21 milletvekilini ihraç etti.

İhraç edilen Muhafazakar Parti vekilleri arasında İngiltere’nin efsane Başbakanlarından Winston Churchill’in torunu Nicholas Soames da bulnuyor.