115 bin kanser hastasına teşhis skandalı

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu verilerine dayandırılarak açıklanan skandala göre 115 bin kanser hastasına ancak üçüncü ve dördüncü evrede teşhis konuldu. Bu evrelerde artık kanserin yayıldığı ve diğer organlara da sıçradığına dikkat çekilen açıklamada, geç teşhisin nedenleri de personel ve kaynak yetersizliği olarak gösterildi.

İngiliz kanserle mücadele derneği, Cancer Research’ün İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu’nun 2017 verilerine dayanarak açıkladığı rakamlara göre 115 bin kanser hastasına üçüncü ve dördüncü aşamalarda teşhis konuldu.

Cancer Research, kanser hastalarının yüzde 19’uyla ilgili kayıtların olmaması nedeniyle bu sayının daha da yüksek olabileceğini duyurdu. Üçüncü aşamada kanserin yayılmaya başlayacağı, dördüncü aşamada da diğer organlara sıçrayabileceği belirtiliyor.

KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

Her yıl 300 bin kişiye kanser teşhisinin konulduğu İngiltere’de hükümet, Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te yapılacak reformla 2028’e kadar bu vakaların en az dörtte üçüne kanserin birinci ya da ikinci aşamada teşhis konulmasını hedefliyor.

Ancak Cancer Research, personel ve kaynak yetersizliği nedeniyle bu hedefin tutturulabilmesi için doktorların her yıl fazladan en az 100 bin kişiye teşhis koyması gerekeceğini savunuyor.

Dernek yöneticilerinden Emma Greenwood, hükümetin bu iddialı hedefine karşın NHS’e yeni personel alımına dair bir planı olmadığını öne sürerek “Bu kadar insana geç teşhis konulması kabul edilemez bir durum” dedi.