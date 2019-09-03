Hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

26 mins önce
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İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee’nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Kuzey İrlanda’nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee’nin Liberal Demokrat Parti’ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.

Avam Kamarası’nda muhalefet partileri bugün, Johnson’ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.

Johnson’ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.

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