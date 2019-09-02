KKTC’de yaşayan İngiliz kadın pedofili suçundan 12 yıl hapis yatacak

KKTC’de Girne’ye bağlı Bahçeli köyünde, bir yıl önce öz çocuklarını pedofili içerikli canlı videolarda kullanma suçlamasıyla tutuklanan Jodie Victoria Little İngiltere’deki yargı süreci tamamlandı.

Jodie Victoria Little, bir yıl önce 29.8.2018’de İngiliz polisi ile KKTC polisinin işbirliği sonucu Bahçeli köyünde, öz çocuklarını pedofili içerikli canlı videolarda kullanma suçlamasıyla tutuklandı. İngiltere’ye iade edilen 30 yaşındaki sapık annenin, yargı süreci tamamlandı.

Ulusal Suç Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Jodie Little 12 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Jodie Victoria Little’ı pedofili içerikli canlı videolar kullanan web sitesi işletmekten suçlu buldu.

“Kahpe Şeytan 666” ve “Tabbo Kraliçesi” takma isimlerini kullanan Jodie Victoria Little, 13 yaşından küçük bir erkekle cinsel aktivite ve 13 yaşından küçük bir kıza cinsel taciz dahil olmak üzere dokuz suçtan suçlu bulundu.

Londra’nın batısındaki Isleworth Crown Court’ta görülen davada, Jodie Victoria Little adlı suçlu kadın, çocuklara yönelik cinsel istismar videolarının satılmasını teklif etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçu kabul etti.

KKTC POLİSİ YAKALAMIŞTI

Jodie Victoria Little adlı sapık kadının, İngiltere’de hayatını internet üzerinden para karşılığı cinsel içerikli görüşmeler ve canlı videolar ile kazanma suçlamasıyla bir çocuğu sosyal hizmetler tarafından elinden alınmıştı.

2012 yılında annesi ve babasını “Çocuğumu geri almamda bana yardım etmezseniz kendimmi öldürürüm!” tehdidi ile kandıran Little, sosyal hizmetlerin koruma altına aldığı çocuğunu kaçırmaya çalışmıştı.

Bu suçtan 16 ay hapis cezasına çaprtırılan Little, daha sonra Kuzey Kıbrıs’a taşınmış ve 2015 yılından itibaren adada kaçak yaşamıştı.

KKTC’de de aynı yöntemlerle para kazandığını tespit eden İngiliz Ulusal Suç Teşkilatı, KKTC polisi ile işbirliği yapıp Ağustos 2018 tarihinde sapık kadının yakalanmasını sağlamıştı.

Little’ın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kadının evinde kendisinin olduğu birçok cinsel içerikli video tespit ettiği ve bu görüntülerde çocuklarının da cinsel obje olarak kullanıldığını belirlemişti.