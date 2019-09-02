2. Dünya Savaşı gazisinden rekor dalış

3 hours önce
0 69 Bir dakikadan az

İngiliz dalgıç ve 2. Dünya Savaşı gazisi Ray Wooley, 96 yaşında Zenobia batığına dalarak ‘en yaşlı dalgıç’ rekorunu kırdı.

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde gerçekleşen dalışta, 96 yaşındaki Wooley’e 47 dalgıç eşlik etti. Wooley, doğum gününde yaptığı 42 metrelik dalışı 48 dakikada tamamladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘en yaşlı dalgıç’ unvanıyla giren 2. Dünya Savaşı gazisi Wooley, sağlığının el vermesi durumunda gelecek yıl rekorunu geliştirmek için dalmak istediğini söyledi.

Hedefinin 100 yaşına kadar dalmaya devam etmek olduğunu belirten Wooley ile ilgili geçtiğimiz yıllarda ’90’da Başlayan Hayat’ adlı bir belgesel de çekilmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
207

Türkiye bu yıl turizimde rekorkırıyor

3 weeks önce
352

Jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

22 July 2019
1,039

İngiltere’de kan zehirlenmeleri vakalarında rekor artış

11 July 2019
203

“Larnaka’da Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı kabul edilemez”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin