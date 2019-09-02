İngiltere’de dudak okuyan gizli kameralara tepki

İngiltere’de kişi başına düşen gizli kamera sayısının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çokluğu, kişileri yürüyüşleriyle ayırt edebilmesi ve dudak okuyabilmesi gibi kimi özellikleri ülkede tartışmalara neden oldu. Ülkenin, George Orwell’in 1984’ünde anlatılan gözetleme topluluğundan daha kötü bir topluma dönüşebileceği eleştirisi yapılıyor.

İngiltere’de güvenlik kamerası yetkilisi olarak çalışan Tony Porter, gizli kamera sayısının fazlalığından, kameraların dudak okuma ve kişileri yürüyüşlerinden tanıma özelliğinin insanlar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi. Porter, yetkililer yeni teknolojileri kontrol etmezlerse “Gelecekte insanlar konuşurken ellerini ağızlarına siper etmek zorunda kalacak” dedi.

Özgür ve açık bir toplumu korumanın öneminden bahseden Porter, teknolojinin kontrol altına alınmasının ve kişisel gizliliğinin önemine vurgu yaptı.