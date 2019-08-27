Pilot bayıldı, uçağı pilot olan yolcu indirdi

ngiltere'nin Manchester kentinden Portekiz'in Madeira adasına sefer yapan uçakta, kaptan pilot fenalaşarak bayılınca, uçağı yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi. Uçak, Porto’ya acil iniş yaptı.

3 hours önce
0 420 Bir dakikadan az
İngiltere’nin Manchester kentinden, Portekiz’in özerk bölgesi Madeira adasına sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 Havayolları şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu, uçağı Portekiz’in Porto kentindeki havaalanına indirdi.

 

‘Kabin ekibi iyi iş çıkardı’

Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Birçoğumuz, uçağı Porto’ya indiren kişinin, tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir” dedi. Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 days önce
237

‘Yerli ve milli’ uçak Almanya’da üretilecek

5 days önce
286

Mahkeme Ryanair’in İngiliz pilotlarının grev yapmasına izin verdi

21 July 2019
1,301

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı

18 July 2019
896

Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 85 bin sterlin ceza ve ömür boyu uçuş yasağı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin