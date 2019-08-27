Johnson’a göre AB, Brexit’i ‘yük’ olarak görüyor

Başbakan Boris Johnson, Avrupa Birliği’ndeki (AB) muhataplarının Brexit’i bir “yük” olarak görmeye başladığını ve tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Fransa’nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Johnson, İngiliz parlamentosunun Brexit’in ertelenmesi için yasa çıkarması durumunda ne yapacağının sorulması üzerine, “Bence parlamentodaki herkesin görevi bu işin tamamlanmasıdır. Halkın istediği bu. AB’deki dostlarımızın ve ortaklarımızın istediği de bu bence. Bu işin bitmesini istiyorlar” dedi.

AB’deki muhataplarıyla son haftalarda yaptığı görüşmelere değinen Johnson, “Geleceği görüşmek için heyecanlılar. Brexit’i artık bir yük, eski bir tartışma olarak görüyorlar. Kuracağımız yeni ortaklık hakkında konuşmak istiyorlar” diye konuştu.

Johnson, milletvekillerinin AB’den anlaşmasız ayrılığı önleyecek bir adım atmasının önüne geçmek için parlamentoyu askıya alıp almayacağı ile ilgili soruya ise yanıt vermekten kaçındı.