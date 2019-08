İngiltere’deki Rus Büyükelçi Yakovenko’nun ayrılması olağan bir rotasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi ’nun görevinden ayrılmasının olağan bir rotasyon olduğunu ve Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla ilgili olmadığını bildirdi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Yakovenko’nun Londra’daki görevinden ayrılması ile ilgili Rus basınına açıklama yapan Peskov, Rus büyükelçinin gitmesinin olağan bir rotasyon olduğunu ve Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla ilgili olmadığını belirtti.

Daha önce Yakovenko’nun Londra’da 8 yıldır yürüttüğü görevinin sona erdiği açıklanmıştı.

24 August Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Russian Federation to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Mr Alexander Yakovenko relinquished his duties and departed to Russia.

Mr Ivan Volodin, Minister-Counsellor, acts as Chargé d’Affaires a.i. pic.twitter.com/JQ4EDDxWvE

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) August 24, 2019