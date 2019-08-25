İngiltere’deki Rus Büyükelçi Yakovenko’nun ayrılması olağan bir rotasyon

8 hours önce
0 95 Bir dakikadan az

 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi ’nun görevinden ayrılmasının olağan bir rotasyon olduğunu ve Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla ilgili olmadığını bildirdi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Yakovenko’nun Londra’daki görevinden ayrılması ile ilgili Rus basınına açıklama yapan Peskov, Rus büyükelçinin gitmesinin olağan bir rotasyon olduğunu ve Moskova ile Londra arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla ilgili olmadığını belirtti.

Daha önce Yakovenko’nun Londra’da 8 yıldır yürüttüğü görevinin sona erdiği açıklanmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
579

Okullardaki aramalarda bin 144 öğrencide bıçak bulundu

3 days önce
583

7 İngiltere şehrinin 125 yıl içinde uğradığı değişim

3 days önce
612

İngiltere Cemevi öğrenciler ve yetişkinler için kurslar açıyor

3 days önce
287

İngiltere de ENKS ve YPG arasında arabuluculuk yapmaya başladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin