Okullardaki aramalarda bin 144 öğrencide bıçak bulundu

12 ayda 286 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü Britanya’daki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocuğun üzerinde av bıçağı, katana, bıcak ve çakı gibi kesici aletler yakalandı. Uzmanlar rakamların endişe verici boyutta olduğunu açıkladı.

İNGİLİZ 5 News kanalının haberine göre İngiltere, İskoçya ve Galler’deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu. Galler ve İngiltere’de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAK TAŞIYOR

Independent gazetesi de Galler’deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye “Beni dinle yoksa seni bıçaklarım” dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere’de özellikle başkent Londra’da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi.

286 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BBC’nin açıkladığı verilere göre ise İngiltere’de 2018 Mart ayından 2019 Mart’ına kadar 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi. Ulusal İstatistik Ofisinin verilerine göreise bu 12 aylık sürede bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.