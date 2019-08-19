Beş yıl içinde ‘domuzdan insana kalp nakli mümkün’

5 hours önce
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Papworth Hospital

İngiltere’de 40 yıl önce ilk başarılı kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren cerrah olan Terence English, beş yıl içinde domuzlardan insanlara kalp nakli yapılabileceğini söyledi.

87 yaşındaki English, İngiltere’de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine verdiği demecinde daha önce ekibinde olan doktorların bu yıl içinde bir hastaya domuz nakli yapmayı deneyeceğini belirterek, “Ksenotransplantasyon (bir başka canlı türünden insana yapılan organ nakli) başarılı olursa, beş yıla kadar kalp nakli de yapılabilir. Böbrekte başarılırsa, kalpte de olur. Bu her şeyi değiştirir” dedi.

Domuz kalbinin anatomisi ve fizyolojisi insanlarınkine çok yakın. Yeni tedavilerin geliştirilmesinde domuz kalpleri model olarak kullanılıyor.

Royal Papworth
Terence English ilk kalp nakli ameliyatlarını Papworth Hastanesi’nde gerçekleştirdi

Kalp krizinin hasarlarını tamir eden gen tedavisi

Mayıs’ta domuzlar üzerinde denenen genetik bir kalp krizi tedavisinin olumlu sonuç vermesi kalp nakli için de umutları artırmıştı.

Farklı ülkelerden uzmanların katıldığı denemede kriz sonucu hasar gören bir kalbe microRNA-199 adlı bir genetik malzeme enjekte edilmiş ve hücreler bir ay içinde yeniden canlanıp eski haline dönmüştü.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin insanlar üzerinde de denenebilmesi için aşılması gereken önemli sorunlar olduğunu söylüyor. Zira, tedavinin denendiği domuzların çoğu, microRNA-199’un kontrol edilemeyen bir şekilde etki göstermeye devam etmesi sonucu ölmüştü.

Kalp krizi olarak da bilinen miyokard enfarktüsü, atardamarlardan birinin aniden tıkanması sonucu ortaya çıkıyor. Enfarktüs geçirenlerin genellikle kalplerinde kalıcı yapısal hasar oluşuyor.

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