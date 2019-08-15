İkinci el ayakkabı yüzünden az kalsın canından oluyordu

İngiltere’de modellik yapan Gemma Downey ikinci el ürün satışı yapan dernek mağazasından aldığı ayakkabı yüzünden az kalsın canından oluyordu.

Güzel modelin topuklu ayakkabıları, hayatını adeta kabusa çevirdi.

Gemma Downey geçtiğimiz aylarda giydiği ayakkabıları bir süre sonra topuğunu vurup su toplamasına yol açtı.

Genç model durumu ciddiye almadı ve başka bir ayakkabı giyerek hayatına devam etti. Ancak Gemma’nın ayağı her geçen gün daha da kötüleşmeye başladı.

Ayağının su topladığı bölgenin haricinde genç modelin vücudunun diğer bölgelerinde de ağrılar başladı, kalp atışları yükseldi, nefes alma sorunları ve konsantre olamama problemleri baş gösterdi.

Panikle hemen hastaneye giden güzel model asıl şoku hastanede yaşadı.

Genç kadına hastanede ‘sepsis’ teşhisi konuldu. Kana bakteri ve toksin karışması sonucu bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan ve ilk 6 saat içinde doğru antibiyotik tedavisiyle müdahale edilmezse ölümcül olan ‘sepsis’e yakalanan Gemma’nın hızla tedavisine başlandı.