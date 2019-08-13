Polisi kahve ve bisküvi aldırmaya gönderen pijamalı suçlu firar etti

COVENTRY’DE azılı bir suçlu, polisi kahve ve bisküvi aldırmaya gönderip pijamalarıyla firar etti.

30 yaşındaki Kieron Jenkins, gözünü üzerinden ayırmaması gereken iki polis memurunun kendisini yalnız bırakmasının ardından hastaneden yalın ayak kaçtı. Jenkins bu olaydan yalnızca birkaç saat önce, çalıntı eşya sattığı ve polisle yaşanan kovalamacada bir memuru kolundan ısırdığı için tutuklanmıştı.

Warwick Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Jenkins’in akıl sağlığına dair endişeler nedeniyle hastaneye nakledildiği ve iki görevlinin de zanlının odasını korumakla görevlendirildiği belirtildi. Jenkins memurlardan birinden kendisine bir fincan kahve getirmesini istedi, dakikalar sonra da diğer görevli Jenkins’e bisküvi getirmek için bulunduğu yeri terk etti.

Jenkins’in kaçmasının ardından halka duyuru yapmak zorunda kalan polis birimleri, vatandaşlardan bu kişiye yaklaşmamalarını istedi.

Olaydan üç gün sonra yaklaşık 5 kilometre ötedeki ev adresinde olduğu tespit edilen Jenkins’i bulmak için bölgeye bir polis helikopteri sevk edildi.

Çalıntı eşya sattığı, bir acil durum görevlisine saldırdığı ve gözaltındayken kaçtığı suçlamalarını kabul eden Coventryli Jenkins, cuma günü 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmü veren yargıç Barry Berlin, “Hastanedeki bir odada görevlilerden kahve ve bisküvi istedin (…) Bu düpedüz kurnazlık. Yeşil pijamalarla kaçmışsın” dedi.