Gazetecilik yaptığı dönemde meslektaşlarının gözünden Boris Johnson

Başbakanlık görevini devralır almaz ülkesini ne olursa olsun Avrupa Birliği’nden 31 Ekim’de ayıracağını vaat eden Boris Johnson, Brüksel’de eskiden bu yana oldukça tanınan bir isim.

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında ‘yaramaz çocuk’ tanımlaması yapılan Boris Johnson’ı Brüksel’de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı.

Gerçeğe dayanan çok az yorum yapardı Quentin Dickinson Fransız gazeteci – RFI

« Tabloid düzeyinde bir muhabirdi » Bruno Dethomas Dönemin AB Komisyonu Sözcüsü

Johnson, 1989-1994 yıllarında gazetecilik yaptığı Brüksel’de nasıl bir izlenim bıraktı?

Boris Johnson, 2000’li yılların başında aktif siyasete atılması öncesinde önemli basın kuruluşlarına Avrupa haberleri geçen bir gazeteciydi.

Gazetecilik kariyerine The Times dergisinde 1987’de başladı. Ancak bir haberindeki alıntı cümleyi çarpıtarak aktarması nedeniyle kovuldu. Daha sonra The Daily Telegraph gazetesinin Brüksel muhabirliğini yaptı.

Euronews’e konuşan eski meslektaşı Fransız gazeteci Quentin Dickinson, Boris Johnson’ın ‘yeterince gerçeklere dayanmayan yorumları olduğunu ve siyasete girdiğinde de bunun değişmediğini’ söylüyor: « Bu meslekte ciddi olmak zorundasınız. Tabii ki mizah olabilir, ironi yasak değil. Ama sadece gerçeklere mutlak saygı göstermek gerekiyor. Gerçeğe dayanan çok az yorum yapardı. Ve bu onun politikaya girmesiyle değişmedi. »

Dönemin Avrupa Komisyonu sözcüsü Bruno Dethomas da hatırladıklarını anlatırken Johson için « Ciddi bir gazete için çalışıyordu, ancak tabloid düzeyinde bir muhabirdi » ifadesini kullanıyor : « Boris Johnson’ın asi saçları, arsızlığı, zekası, çekiciliği, mizahı ve manipülasyon isteğini hatırlıyorum… Kişisel izlenimim, kendisi ciddi bir gazete için çalışıyordu ancak tabloid düzeyinde bir muhabirdi. The Guardian gazetesinde çalışan muhabirlerle bir çok kez sorunlar yaşadı…Boris Johnson’un o günlerde özellikle Avrupa Birliği karşıtı olduğunu hatırlamıyorum.”

Boris Johnson The Daily Telegraph’taki Brüksel muhabirliğinden sonra bir başka medya kuruluşu The Spectator’da editör oldu. Buradaki görevini 2005’e kadar sürdürürken, Londra’da aynı zamanda 2001’de Muhafazakar Parti’den parlamentoya seçildi ve aktif siyasi kariyerinde ilerlemeye başladı.