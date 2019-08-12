Nigel Farage – Brexit Partisi liderinin İngiliz Kraliyet Ailesi’ni eleştirdiği ses kaydı ortaya çıktı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını savunan Brexit Partisi’nin lideri Nigel Farage’ın İngiliz Kraliyet Ailesi’nin eleştirdiği bir ses kaydı ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesinin dinleyerek haberleştirdiği kayıtta Farage’ın Kraliçe 2. Elizabeth’in annesi olan Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon hakkında “şişman, sigara tiryakisi ve cin içmeyi çok seven bir kişi” dediği duyuluyor.

Ses kaydı, Avustralya’nın Sydney kentindeki basına kapalı Muhafazakar Politik Eylem Konferansı’nda alındı. Farage konferansta bir konuşma yapmıştı.Kayıtta Farage’ın Prens Charles’ın kral olmaması için Kraliçe 2. Elizabeth’e uzun bir ömür dilediği duyuluyor.Guardian, Farage’ın “Aynı şekilde Harry’nin (Prens Harry) kral olmaması için Çarli Oğlan’ın daha uzun ve William’ın da sonsuza kadar yaşamasını istiyorum” dediğini aktarıyor.

Farage, kayıtta Prens Harry’nin Kraliyet Ailesi’nin son 100 yılda gördüğü en popüler genç olduğunu fakat Meghan Markle ile evlendikten sonra popülaritesinin “hızla azaldığını ” savunuyor.Farage’ın sözcüsü: Sözler bağlamından koparıldı

Ses kaydının haberleştirilmesinin ardından Farage’ın sözcüsü Dan Jukes bu ifadelerin konuşmasının bir parçası olmadığı ve yayımlanması amacıyla söylenmediğini açıkladı. Jukes, sözlerin bağlamından koparıldığını savundu.

Başbakanlık ise bu ifadeler hakkında bir yorum yapmayacağını açıkladı.

Nigel Farage’ın aynı konuşmada Avustralya’nın eski başbakanı Malcolm Turnbull’u da çevreci politikaları nedeniyle eleştirdi ve “Turnbull bir muhafazakar rolü yaptı ama bir yılan olduğu ortaya çıktı” dedi.Farage Turnbull’u, “muhafazakar rolü yapan trendi ve liberal elitin bir parçası olan” diye tanımladığı İngiltere’nin eski başbakanlarından David Cameron’a benzetti.

‘İngiltere’nin bir sonraki başbakanı olma ihtimali yüksek siyasetçi’Nigel Farage Sydney’deki konuşması öncesi “İngiltere’nin bir sonraki başbakanı olma ihtimali yüksek siyasetçi” olarak tanıtıldı.

Farage İngiltere’de katıldığı yedi seçimde de milletvekili olmayı başaramamıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi seçilen Farage, 2008 yılında Prens Charles’ın iklim değişikliği hakkındaki konuşmasını alkışlamayan tek AP üyesi olmuştu. Farage buna gerekçe olarak Prens Charles’ın danışmanlarının “saf ve aptal” olmasını göstermişti.