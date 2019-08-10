Çocuklarına “dini fikir aşıladığı” gerekçesiyle okula dava açtılar

İngiltere’de Lee ve Lizanne Harris çifti Oxford Diocesan Schools Trust’a (Humanists UK) karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Çocuklarına Hıristiyan okul koroları tarafından dini “aşılama” yapıldığını iddia eden ebeveynler, türünün ilk örneği bir davayla okul zincirini mahkemeye veriyor.

Lee ve Lizanne Harris, mahkemede Oxfordshire’daki Burford ilkokulunda çocuklarına dua ettirdiklerini ve insan haklarının ihlali olarak gördükleri çarmıha germe sahnesi de dahil olmak üzere İncil hikayelerinin canlandırmalarını izlettiklerini ifade edecek.

Çift, çocuklarını toplantılardan çektikten sonra okulun anlamlı bir alternatif sunmayıp, bunun yerine bir iPad ve yardımcı öğretmenle bir odaya bıraktığını söylüyor.

Ebeveynler, okulu yöneten ve “eşit eğitim değerlerine” dair kapsamlı bir alternatif olmadan günlük Hristiyan ibadetleri yapma kararını alan Oxford Diocesan Schools Trust’a (ODST) karşı Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Çift, mahkemeye beyanlarında, Hristiyan değerler aşılama çabasının kilisede düzenlenen ve öğrencilere “hayat rehberi” olarak İncil dağıtılan mezuniyet törenleri gibi suretlerde genişlemesine dair endişelerini dile getirdi.

İngiltere’de tüm dini cemaat ve kilise okullarında “günlük ortak ibadet eylemi” sağlamak yasal zorunluluk, ancak ebeveynler çocuklarını bu etkinliklerden muaf tutulmasını talep etme hakkına sahip.

Ancak çift, okuldaki Hristiyan ibadetinin yasanın gerektirdiğinin çok ötesine uzandığını ve bir doktrinasyon olduğunu iddia ediyor. Bu da İngiltere’de 1998’de kabul edilen İnsan Hakları Yasası’nda belirtildiği gibi ebeveynlerin ve öğrencilerin inanç özgürlüğü haklarını ihlal eden bir uygulama.

Burford İlkokulu, çift çocuklarını buraya kaydettiğinde dini nitelikte olmayan bir topluluk okuluydu. Ancak 2015’te bir akademi olup İngiliz Kilisesi’ne bağlı ODST’ye katıldı.

Bir açıklamada, çift, “Zamanla, evangelizmin koroya ve okulun diğer bölümlerine yayılan ve çocuklarımızın dini müdahaleden uzak bir eğitim alma hakkına aykırı olan zararlı yönlerini fark ettik” dedi ve ekledi:

“Bu vaka, çocuklarımız okula gittiklerinde ve bizim gözetemimizde olmadığında gerçekten neler olduğuyla ilgili. Bu adımı çok isteksizce atıyoruz ancak çocuklarımızın eğitimini olabildiğince kapsayıcı hale getirmeye çalışmamız gerektiğine kesinlikle ve içtenlikle inanıyoruz.”

ODST genel müdürü Anne Davey şunları söyledi: “ODST, Burford İlkokulu’nu tamamen uygun davrandığından ve tüzüğü diğer yerel veya ulusal okullara benzer şekillerde takip ettiğine emin.

Yasanın gereklerini tam olarak sağladı; buna ebeveynlerin talep etmesi durumunda çocukların geri çekilmesi de dahil”.

Ebeveynlerle birlikte çalışan Humanists UK’in genel müdürü Andrew Copson ise “Okulların günlük Hristiyan ibadetlerinde bulunmasını zorunlu tutan dünyadaki tek egemen devletiz, ancak gençlerimizin yüzde 80’i ve ebeveyn olacak yaştaki insanların yüzde 75’i Hıristiyan değil” diyor.

Copson, “Çocukların dini ibadete katılmalarını zorunlu tutup bunu vicdani olarak yapamazlarsa marjinalleştirilmesi, din veya inanç özgürlüğü haklarının görmezden gelinmesi ve kapsayıcılığın ihlal edilmesi demektir” diye ekledi.

Türünün ilki olan okul ibadeti davası 29 Kasım’da Yüksek Mahkeme’de görülecek.