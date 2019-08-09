Elektronik sigarası patlayan adam üçüncü derece yandı

Araç sürdüğü sırada elektronik sigarası alev alan 24 yaşındaki adam, üçüncü derece yanıklarla kurtuldu. Elektronik sigara alev aldıktan sonra kıyafetlerin yanması sonucunda elektronik sigara aracın koltuğunun yanına düştü ve araç kısa bir süre içerisinde alevler içerisinde kaldı.

Araç sürerken elektrikli sigarası patlayan bir adam, üçüncü derece yanıklarla ölümden döndü. 24 yaşındaki Will Hawksworth, 21 Ocak 2018 tarihinde kalem şeklindeki elektronik sigaranın patlaması sonucunda göğüs ve karın bölgesinden yaralandı. Yeni değiştirdiği pillerin patlaması sonucunda kıyafetleri alev aldı.

Aracını sürerken yaşadığı korkunç olay sırasında kıyafetleri üzerinde erirken aracını çekmek için yer arayan adam ciddi şekilde yaralandı. Elektronik sigara aynı zamanda Hakwsworth’ün kiraladığı aracı da alevler içerisinde bıraktı.

Elektronik sigarası için Efest isimli Çinli bir firmadan pil alan Will Hawksworth, bir tazminat davası başlattı. Profesyonel bir golfçü olan Hawksworth, “Sanki diri diri yakıldım” şeklinde bir açıklama yaptı. Yaşadığı anları aktaran Hawksworth, şu ifadeleri kullandı:

“Hayal edebileceğiniz en acı verici şeydi. Kıyafetlerim göğsümün üzerinde yandı ve derim tamamıyla yanıklar içerisinde kaldı. Çok korktum. Her şeyin buraya kadar olduğunu düşündüm. Bir daha asla bir elektronik sigaranın yanından bile geçmeyeceğim. Ölümcüller.”

15 yaşında sigara içmeye başladığını belirten Hakwsworth, 19 yaşından beri elektronik sigara tükettiğini belirtti. Hawksworth, 5 yıldır elektronik sigara içtiğini ve bu sayede sigarayı bıraktığını belirtti.

25 yaşındaki kız arkadaşıyla marketten dönerken yeni alıp evde şarj ettiği pillerin bir anda kıvılcım çıkartmaya başlaması sonucunda sigarası alev alan Hawksworth, ciddi şekilde yaralandı. Kız arkadaşının kendisine “Arabayı durdur, ceketinden kıvılcımlar çıkıyor” dediğini belirten Hawksworth, “Havai fişek benzeri bir ses duydum ve ceketim alev aldı” dedi.

Elektronik sigara ceketinin cebinden koltuğun yan tarafına düştükten sonra arabayı park edip arabadan çıkan Hawksworth, kendini karların içerisine bıraktı. Arabaya düşen elektronik sigaraysa arabayı alevler içerisinde bıraktı.

Arabadan indiği an 999’u arayarak acil yardım isteyen çift, itfaiye ve ambulansın gelmesiyle birlikte hastaneye geçti. Hawksworth, 6 saatlik bir tedavinin ardından evine geri gönderildi. Hawksworth, pili aldığı Efest isimli şirkete tazminat davası açtı ancak LADbible’ın yorum isteğine karşılık Efest şirketinden bir cevap gelmedi.