EasyJet arkalıksız koltuklarla uçuyor

EasyJet’in Londra-Luton’dan Cenevre’ye uçan U2 2051 sayılı seferinde bir yolcunun arkalığı olmayan, ama güvenlik kemeri bulunan koltuklardan birinde otururken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Matthew Harris isimli bir şirket yöneticisi, paylaşımında, easyJet’in arkalıksız koltuklarıyla İrlanda’nın düşük tarifeli havayolu şirketi Ryanair’i bile geçtiğini dile getirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nı (EASA) etiketleyerek durumu şikayet eden Harris, Cenevre Havaalanı ve easyJet’i de etkileyerek “Buna nasıl izin verilebilir” diye sordu.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Harris, ‘koltuklar böyleyse uçağın tamamı kimbilir ne durumda’ demeye getirerek şöyle devam etti:

“Uçağın geri kalanı ne kadar güvenli olabilir, insan merak ediyor. Bu onun koltuğuydu. Tüm yolcular gelip yerleştiğinde hanımefendi yedek koltuğa oturtuldu. Eğer tüm uçak dolu olsaydı, neler olabileceğinden emin değilim.”

One has to wonder how safe the rest of the plane was. This was her seat. The lady was moved to a spare seat once the flight was fully boarded. Not sure what would have happened if the flight was full.

My partner took the photo.

— Matthew Harris (@mattiasharris) 6 Ağustos 2019