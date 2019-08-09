EasyJet arkalıksız koltuklarla uçuyor

EasyJet’in bir Airbus’ı arkalıksız koltuklarına yolcu oturtulmuş ve bilet satılmış şekilde görüntülendi. Uçak kalkmadan yolcunun başka koltuğa oturtulduğu ve biletlerin iptal edilip geri ödeme yapıldığı anlaşıldı. Ancak uçağın seferlere devam etmesi, soru işaretlerini beraberinde getirdi.

İngiltere’nin düşük tarifeli havayolu şirketi easyJet’in en az bir uçağının yanyana dizili arkalıksız koltuklarla sefer yaptığı görüntülendi.

EasyJet’in Londra-Luton’dan Cenevre’ye uçan U2 2051 sayılı seferinde bir yolcunun arkalığı olmayan, ama güvenlik kemeri bulunan koltuklardan birinde otururken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Matthew Harris isimli bir şirket yöneticisi, paylaşımında, easyJet’in arkalıksız koltuklarıyla İrlanda’nın düşük tarifeli havayolu şirketi Ryanair’i bile geçtiğini dile getirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nı (EASA) etiketleyerek durumu şikayet eden Harris, Cenevre Havaalanı ve easyJet’i de etkileyerek “Buna nasıl izin verilebilir” diye sordu.

Harris, ‘koltuklar böyleyse uçağın tamamı kimbilir ne durumda’ demeye getirerek şöyle devam etti:

“Uçağın geri kalanı ne kadar güvenli olabilir, insan merak ediyor. Bu onun koltuğuydu. Tüm yolcular gelip yerleştiğinde hanımefendi yedek koltuğa oturtuldu. Eğer tüm uçak dolu olsaydı, neler olabileceğinden emin değilim.”

One has to wonder how safe the rest of the plane was. This was her seat. The lady was moved to a spare seat once the flight was fully boarded. Not sure what would have happened if the flight was full. My partner took the photo. — end — — Matthew Harris (@mattiasharris) 6 Ağustos 2019

​Uçak yaralanma ya da rötar haberi gelmeden iniş yaptı, ancak arkalıksız koltuk görüntüsü sosyal medyada çok büyük tepki çekti. Görüntünün on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılması ve konuşulması üzerine easyJet olayı soruşturmasına imkan sağlaması gerekçesiyle orijinal tweetin kullanıcı tarafından silinmesini talep etti.Havayolunun Twitter hesabından “Selam Matthew, dikkatimizi buna çektiğin için teşekkür ederiz, bunu soruşturmamız öncesinde senden fotoğrafı kaldırmanı ve ardından doğrudan mesajdan bununla ilgili bize daha bilgi vermeni rica ediyorum, böylece sana en iyi şekilde yardımcı olabiliriz” yanıtı geldi.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh — easyJet (@easyJet) 6 Ağustos 2019

​Orijinal tweetin atılmasından 3 saat sonra havayollarından bir önaçıklama geldi:

“Bu bozuk ve onarılmayı bekleyen koltuklara hiçbir yolcunun oturulmasına izin verilmiyor. Güvenlik birinci önceliğimizdir ve easyJet uçak filosunu tüm güvenlik kurallarına çok sıkı uyarak işletmektedir.”

Ancak G-EZBV olarak kayıtlı aynı Airbus A319 daha sonra Londra-Luton’dan Berlin-Schönefeld’e uçarken de arkalıksız koltuklarla görüntülendi.

Thomas Day isimli kullanıcı, görüntüyü paylaşırken “Bunlar cuma günü Luton’dan Berlin’e giderken bizi oturtacakları koltuklar olmalıydı. Uçak tamamıyla dolu olduğu için mürettebat insanlara inmeleri için para ödemek zorunda kaldı” dedi.

These were supposed our seats from Luton going to Berlin on Friday…the crew ended up paying people to get off the plane because it was fully booked pic.twitter.com/3HQQtGT5Kw — Thomas Day (@tgd83) 6 Ağustos 2019

Olay tam yaz tatili için havayollarına yoğun rağbet olan döneme denk geldi. Yazılım hatasıyla uçup Etiyopya ve Endonezya’da 346 kişinin canını alan kazalar yapan Boeing 737 MAX karaya indirilmişken genel havacılık güvenliği standartlarının sorgulandığı sırada, arkalıksız koltuklar da güvenlikle ilgili soru işaretleri doğurdu.EASA Minimal Donanım Listesi’ne göre uçak acil çıkışı engellemediği, koridorda hareketi kısıtlamadığı ve üzerinde net şekilde ‘OTURMAYINIZ’ yazdığı takdirde böyle koltuklarla uçabilir. Küresel havacılık haber sitesi Aerotime’ın görüş aldığı EASA Sözcüsü, havayollarının arkalıksız koltuklara yolcu oturtmasına izin verilmediğini belirtti.

Tartışmanın odağındaki Airbus A319’un uçuşlarına devam ettiği kaydedildi.