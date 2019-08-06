İngiliz gencin esrarengiz hastalığı doktorları köşeye sıkıştırdı

1 hour önce
0 37 Bir dakikadan az

İNGİLTERE’DE doktorların, bir genci felç eden gizemli hastalığa teşhis koyamadığı öğrenildi.

Londra yakınlarında oturan 16 yaşındaki Valentino Erodotou, 2018’in Ocak ayında, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma hissetmeye başladı. Daha sonra hareket etmekte zorluklar yaşamaya başlayan genç adam, bir süre sonra yürüyemedi ve tekerlekli sandalye oturmaya mecbur oldu.

Doktorlar başlarda ona gastrit teşhisi koydu ama tedavi sonuç vermedi. Daha sonra kronik yorgunluk sendromu ve gluten ataksi olduğu tahmin edildi. Ancak bu hastalıklara karşı başlatılan tedavi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Gencin anne babası, tomografi ve kan analizi sıra dışı hiçbir şey ortaya çıkarmadığı için genetik test ile romatolog ve immünolog muayenelerinin sonuç vermesini umuyor.

Aile, doğru teşhis koyacak uzman bulabilmek için tüm bu süre içinde 35 bin pound harcadı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
381

KKTC’de ”Batı Nil Virüsü” alarmı! 1 kişi hayatını kaybetti

2 weeks önce
872

Çırılçıplak soyunup 45 metrelik köprüden nehre atladı

3 weeks önce
269

İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak

3 weeks önce
545

Jigolo olmak isteyen genç dolandırıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin