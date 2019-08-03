Londra’da polis aracının çarptığı kadın öldü

Metropoliten Polis servisinde yapılan açıklamaya göre polis aracının çarptığı bir kadın Cuma sabahı hayatını kaybetti.

Olay, 1 Ağustos Perşembe günü saat 16.00 sularında Güney Londra’nın Bromley bölgesinde gerçekleşti. Crofton Road ile Farnborough Common yolunun kesişti kavşakta yaşanan kaza sonrası yaya kadın, ambulans helikopter ile Doğu Londra’da bir hastaneye sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 57 yaşındaki kadının 2 Ağustos Cuma günü saat 09.30’da hayatını kaybettiği duyurularak akrabalarına haber verildi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.