İngiltere silah ihracatında 2. sırada

İngiltere küresel çapta Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından en çok silah ihraç eden ikinci ülke oldu. Sivil toplum kurumları, silahların baskıcı rejimlere satıldığı gerekçesiyle Londra’yı dış politikada ikiyüzlülükle suçladı.

2018’de savunma ve güvenlik ihracatı rekoru kıran ülke 14 milyar poundluk (15 milyar 320 milyon euro) satış gerçekleştirdi. Dış Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Londra Avrupa’da ise ilk sıraya oturdu.

2018’de yapılan satışın yüzde 60’ı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerine gerçekleşti.

İngiltere’ye verilen siparişler bir önceki yıla oranla 5 milyar paund artış gösterdi. Londra böylece 1983’ten beri en büyük silah ihracatı rakamına imza attı.

Bu hızlı artışın sebeplerinin başında Typhoon savaş jetleri ve Paveway bombaları üzerinde imzalanan ihracat anlaşmaları yatıyor.

“Rakamlar Londra’nın dış politikadaki ikiyüzlülüğünü gösteriyor”

İhracattaki bu hızlı büyüme eleştirileri de beraberinde getirdi. Silah Ticaretine Karşı Kampanya Örgütü, Londra’nın baskıcı rejimleri silahlandırdığı ve desteklediğini ileri sürerek ülkenin dış politikadaki ‘ikiyüzlülüğünün’ net bir şekilde ortaya çıktığını açıkladı.

İnsan hakları ve demokrasinin savunuculuğunu sürdürdüğünü belirten hükümet ise baskıcı ve diktatöryel rejimlere destek verilmediğini belirtti.

2014’ten beri İngiltere ilk defa 2. sırada

İngiltere 2018’de küresel silah ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştirerek Rusya’nın önünde en çok silah satan ikinci ülke oldu. Lider Amerika Birleşik Devletleri küresel ihracatın yüzde 40’ını elinde bulundururken bu üç ülkeyi Fransa takip etti.

İngiliz yapımı silahlar Yemen’de kullanıldı iddiası

İngiltere’nin Suudi Arabistan’a yaptığı silah ihracatı ise çok önemli bir hukuk savaşının yaşanmasına neden oldu. Hükümet Riyad’a yapılan bazı silah satışlarının yasa dışı olduğunu kabul eden mahkeme kararını temyize taşımıştı.

Yüksek Mahkeme ihraç edilen silahların Suudi hava kuvvetleri tarafından Yemen’de sivillere karşı kullanılabileceği ve bu sebeple insan haklarını ihlalinin yaşanabileceği ihtimalini hükümetin göz önünde bulundurmadan satışı gerçekleştirdiği kararına vararak temyiz başvurusunu reddetti.