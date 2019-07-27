KKTC’den Londra Türk okullarına 11yeni ögretmen atandı

Londra Türk okullarinda 2 yıl boyunca görev yapacak 11 yeni öğretmen belirlendi

4 hours önce
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Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak 11 öğretmen belirlendi.

Yapılan sınavda başarılı olarak 1 Eylül 2019 ile 31 Temmuz 2021 arasında görev yapacak öğretmenler şunlar:
“Arif Canbulat, Tolga Uğurlugil, Eylem Varoğlu, Gamze Dağ, Süleyman Gelenler, Tümay Binici, Cevdet Çetinkaya, Hüseyin Alsancak, Barış Uzunahmet, Ayşe Çelebi ve Mustafa Binici.”
Halen görevde olan 11 öğretmen ise bu ay sonu itibarıyla KKTC’deki görevlerine iade edildi.

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