Boris Johnson’ın kabinesi: Dışişlerine Raab, Maliye Bakanlığına Javid

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson’ın kabinesi şekilleniyor. Johnson, eski Brexit Bakanı Dominic Raab’a dışişleri, May’in kabinesinde içişleri bakanlığı yapan Sajid Javid’e de maliye bakanlığını teslim etti. Stephen Barclay ise Brexit bakanı olarak görevde kaldı.

Downing Sokağı’ndaki başbakanlık konutuna çağrılan ilk isim eski İçişleri Bakanı Sajid Javid oldu. Maliye bakanlığının açıklanmasının ardından Javid, “Bu bir onurdur, hazineyle yakından çalışıp AB’den ayrılık sonrasına hazırlanacağız” açıklamasını yaptı.

Javid 2016’daki Brexit referandumu öncesinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmasını destekleyen siyasetçilerdendi.

Dışişleri’ne Brexitçi, Savunma’ya Brexit karşıtı

Başbakan Johnson, dışişleri bakanlığını ise eski Brexit Bakanı Dominic Raab’ı atadı. Brexit referandumu sırasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması yönünde kampanya yaptı.

44 yaşındaki Raab, ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılması senaryosunun ‘düşünüldüğü kadar kötü’ olmayacağını, İngiltere’nin kendi kendine yeteceğini savunuyor.

Savunma Bakanlığı görevi ise ABD’den anlaşmasız çıkışın AB-İngiltere güvenlik ilişkisine ‘büyük etkisi’ olacağı uyarısı yapan Ben Wallace’un oldu. Wallace, ordudayken Kuzey İrlanda, Almanya, Kıbrıs ve Orta Amerika’da görevler almıştı. 2005’e kadar da İskoçya Parlamentosu’nda Lancaster ve Wyre milletvekiliydi.

Johnson içişleri bakanlığını da Brexit kampanyasının önde gelen savunucularından 47 yaşındaki Priti Patel’e teslim etti. Patel, Theresa May sonrası Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışında Johnson’ı desteklemişti.

May’in kabinesindeki gelişim bakanlığı görevinden İsrailli bakanlarla yetkisi dışından görüşmeler yaptığı ortaya çıkınca istifa etmişti.

Johnson’dan ilk açıklamada Brexit mesajları

Johnson kabinesini açıklamadan önce başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile “yeni ve daha iyi bir anlaşma” sözü verdi, anlaşma olmaması halinde “amasız ve fakatsız” 31 Ekim’de AB’den çıkılacağını söyledi.

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin lideri seçilen Johnson, bugün Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kabul edildi ve hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Johnson daha sonra Başbakanlık konutu Downing Street 10 numara önünde yaptığı konuşmada, “Parlamentonun halka tekrar tekrar verdiği sözleri yerine getireceğiz ve AB’den 31 Ekim’de çıkacağız, amasız ve fakatsız” dedi.

Johnson, AB’den anlaşma olmadan çıkılmasının düşük bir ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.

AB’den Boris Johnson’ı ilk tebrik eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk oldu.

Tusk, Johnson’a gönderdiği kısa tebrik mesajında, “İşbirliğimizi, detaylı olarak konuşmak için, sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerine yer verdi.