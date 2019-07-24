Johnson resmen yeni başbakan oldu: 99 günde Brexit

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri seçilen Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Buckingham Sarayı’nda Johnson’ı hükümeti kurmak için görevlendirildi.

Boris Johnson’ın göreve başlamasından önce, Theresa May’in kabinesinden istifa haberleri gelmeye başlamıştı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Boris Johnson’ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.

Hammond, May’e sunduğu istifa mektubunda, “Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik” dedi.

Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) gerçekleştiremediği için istifa etmişti.

May’in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e istifasını sunmasının ardından, Johnson hükümeti kurmak için görevlendirilmek üzere Buckingham Sarayı’na gitti.

Johnson, daha önce Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

MAY’DEN VEDA KONUŞMASI

May, Başbakanlık Konutu Downing Street 10 Numara’da yaptığı son konuşmada, başbakan olarak ülkesine hizmet vermenin “yaşadığı en büyük onur” olduunu söyledi.

Eşi Philip May ile birlikte son kez başbakanlık konutu önünde kameraların karşısına çıkan May “Bu, bir tutkular ve fırsatlar ülkesi ve umarım bir kadın başbakan gören bütün genç kızlar, neleri başarabileceklerinin önünde hiçbir sınır olmadığını biliyordur” dedi.

Theresa May, daha önce de her hafta düzenlenen ve milletvekillerinin Başbakan’a sorular yönelttiği parlamento oturumuna da bugün son kez katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Ruth Cadbury, May’e başbakanlık koltuğunu “Müslümanları şeytanlaştıran, Donald Trump’a boyun eğen” birine devretme konusunda ne hissettiğini sordu. May, “Kabinesinde görev yapmış, muhafazakar ve Brexit ile ülkesini parlak bir geleceğe ulaştırma sözü vermiş birine görevi bırakmaktan memnuniyet duyduğunu” söyledi.

May, istifasını sunmadan önce parlamentoda da veda konuşması yaptı. May, Boris Johnson ve hükümetine iyi dileklerini sunduktan sonra “Onların başarısı ülkemizin başarısı olacak” dedi.

May, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve ileride “başbakana sorular sormayı dört gözle beklediğini” belirtti.

JOHNSON’DAN 99 GÜNDE BREXIT SÖZÜ

2. Elizabeth’in elini öperek hükümeti kurmakla görevlendirmesini kabul eden Johnson, ardından yeni başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yaptı. Johnson, ardından Başbakanlık resmi konutu önünde yaptığı konuşmada 99 günde Brexit sözü verdi.