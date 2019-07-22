AB Bakanı Alan Duncan istifa etti

Britanya’da yeni başbakanın açıklanmasına kısa süre kala bakanların istifaları sürüyor.

Britanya’nın Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti.

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.

Geçen günlerde Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson’ın 23 Temmuz’da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurmuştu.

Duncan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

12 BAKAN DAHA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Telegraph gazetesi de, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı Duncan’ın istifasının ardında, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Boris Johnson’ı suçlamasının yattığını belirtti.

JOHNSON’I ELEŞTİRİYORDU

Alan Duncan, diplomatik yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump için ‘Beceriksiz’ dediği ortaya çıkan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’a yeterince sahip çıkamadığı gerekçesiyle de Johnson’ı eleştiriyordu.

AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’a bu açıdan da muhalifti. Duncan, anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke da Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Duncan’ın da istifa edeceği konuşuluyordu. Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood’un da istifası bekleniyor.