AB Bakanı Alan Duncan istifa etti

1 hour önce
0 61 Bir dakikadan az
Alan Duncan.

Britanya’da yeni başbakanın açıklanmasına kısa süre kala bakanların istifaları sürüyor.

Britanya’nın Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti.

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.

Geçen günlerde Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson’ın 23 Temmuz’da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurmuştu.

Duncan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

12 BAKAN DAHA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Telegraph gazetesi de, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı Duncan’ın istifasının ardında, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Boris Johnson’ı suçlamasının yattığını belirtti.

JOHNSON’I ELEŞTİRİYORDU

Alan Duncan, diplomatik yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump için ‘Beceriksiz’ dediği ortaya çıkan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’a yeterince sahip çıkamadığı gerekçesiyle de Johnson’ı eleştiriyordu.

AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’a bu açıdan da muhalifti. Duncan, anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke da Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Duncan’ın da istifa edeceği konuşuluyordu. Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood’un da istifası bekleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

48 mins önce
24

Sir Alan Duncun quits ahead of party’s leadership results

15 hours önce
192

İngiliz fırkateynindeki güçler İran’ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı

4 days önce
176

£3.2m spent on driving permits for EU

4 days önce
348

Güzellik uzmanı uyuşturucu kaçakçısı çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin