Güzellik uzmanı uyuşturucu kaçakçısı çıktı

Sosyal medyada paylaştığı başarılı operasyonların ardından ülkenin en önemli güzellik uzmanları arasına katılan Stephanie Nelson uyuşturucu kaçakçısı çıktı.

İngiltere’de yaşayan Stephanie Nelson, 10 milyon lira değerindeki 15 kilo uyuşturucuyla yakalandı.

Güzellik uzmanı Stephanie Nelson, Instagram sayesinde İngiltere’de büyük bir üne kavuştu.

Müşterilerine yaptığı başarılı operasyonların yanı sıra, lüks yaşamı da hayli ilgi çekiyordu.

Yerel bir kozmetik firması işleten Stephanie Nelson’ın 7 yaşında bir çocuğu var. Öte yandan Nelson’ın 5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

Lüks yaşantısından ödün vermeyen Nelson, Fransa ve İspanya sahilleri başta olmak üzere dünyanın bir çok tatil beldesinden fotoğraflarını Instagram’a yüklüyordu.

Geçtiğimiz ay Londra’da yapılan bir otomobil aramasında Nelson’ın aracından 15 kilo uyuşturucu çıktı. Nelson, uyuşturucu taşıdığını bilmediğini ileri sürdü.

Suçu eski sevgilisine atan Nelson, “Bana paketi eski sevgilim vermişti. Rica ettiği için taşıdım, ne taşıdığımdan haberim yoktu” dedi.

Araçta yapılan aramada uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen Nelson’ın sözleri inandırıcı bulunmadı.

Çünkü uyuşturucu için özel bir bölme yapılmıştı. Nelson’ın söyledikleri mahkemede karşılık bulmayınca suçunu kabullendi ve hakim kendisine 10 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan hamile olan Nelson için davanın savcısı Statman, tutukluluk süresi boyunca 30 yaşındaki kadının hamileliğini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gereken tüm imkanların sağlanması talimatını verdi.

Hayatı tamamen lüks

Nelson’ın yakınları, güzellik uzmanlığından kazandığı para yetmeyince bu yollara girmiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Nelson bir hafta Fransız Reviera’sından fotoğraflar atarken, diğer hafta Puket’ten kareler paylaşıyordu.

Dünyanın en pahalı restolarında yemek yiyen Nelson’ın tatil harcamaları için aylık ortalama 30 bin sterlin ayırdığı ifade ediliyor.

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