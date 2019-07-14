Depresyona karşı ‘ketamin’

“The Guardian” gazetesinde yer alan habere göre, burun spreylerinde kullanılan veya damar enjeksiyonuyla etkisini gösteren ilacın, diğer antidepresanlara göre, bugüne kadarki en hızlı etkiyi verdiği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi. Diğer depresyon ilaçlarının hastalığı aylar içerisinde gerilettiği ancak Esketamin’in saatler içinde fayda sağlayarak depresyonu uzun süreli tedavi edebildiği belirtildi.

Londra King’s Koleji Afektif Bozukluklar Merkezi’nden Profesör Allan Young, söz konusu ilaçın denenmiş tedavileri reddeden hastalar için birebir olduğunu dile getirdi. Young, sektörde son 50-60 yılda hiçbir yeni tedavi yönteminin denenmediğini ifade ederek, “Bu yeni bir yöntem ve daha farklı bir yolla çalışarak daha hızlı etki gösteriyor gibi görünüyor” dedi. Ancak karşıt görüşteki uzmanlar, uzun süreli ketamin kullanımının olası riskleri olabileceğini belirtti.