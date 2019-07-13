İngiltere’de 7 bin çıplak kadın fotoğrafı ortaya çıktı

3 hours önce
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İngiltere’de bir kasabada yaşayan yüzlerce kadına ait 7 bin çıplak fotoğrafın bir telefon uygulaması üzerinden internette paylaşıldığı ortaya çıktı.

Bailey takma adını kullanan 20 yaşındaki bir genç kadın, daha önce erkek arkadaşına yolladığı çıplak fotoğrafını bir telefon uygulamasında paylaşıldığını gördü. Şok geçiren genç kız, diğer fotoğraflara baktığında internet sitesinde 7 bin civarında çıplak kadın fotoğrafı olduğunu farketti.

942 KLASÖRDE 7 BİN ÇIPLAK FOTOĞRAF

Yaşadıklarını polise anlatan Bailey, “Gençtim. Çıplak fotoğraflarımı erkek arkadaşıma yolladım. Ona güveniyordum. Ama ayrıldıktan sonra benden intikam almak istemiş olabilir”dedi. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, ‘Grimsby’ adlı bir klasorün içinde bulunan 942 klasörde 7.119 dosya yer aldığını gördü ve soruşturma başlattı.

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