Prenses Diana’nın sweatshirt’ü açık artırmayla 42 bin 739 pounda satıldı
Prenses Diana’nın sweatshirt’ü RR Auction Müzayede Evi’nde düzenlenen açık arttırmayla 42 bin 749 pounda alıcı buldu.
Prenses Diana 1997’deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt’ünü Rivett’e hediye etmiş, “Sevgili Jenni, Diana’dan sevgiler, Diana, x” notunu düşmüştü.
Prenses Diana’ya ise ‘Virgin Atlantic’ yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti.
İkonik sweatshirt’ün teslim alındığı günden beri, yani yaklaşık 20 yıldır hiç yıkanmadığı belirtiliyor.
Satın alan kişinin bilgileri ise gizli tutuluyor.
Prenses, spor salonuna gittiği zamanlarda Virgin Atlantic yazılı sade sweatshirt’ü giyerek medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyordu. Diana geliştirdiği taktikle medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğunu düşünüyordu.