İngiltere, Rusya’nın Karadeniz kıyısında keşif uçuşu yaptı

Plane Radar’ın verilerine göre İngiliz keşif uçağı, bu sabah TSİ 06.25’te Novorossiysk üzerinde, kıyı hattına 61 kilometre mesafede dairesel uçuş gerçekleştirdi.

Bir müddet bu bölgede kalan uçak, ardından Karadeniz üzerinde seyrederek 07.50’de Sivastopol kıyılarına yaklaşık 100 kilometreye kadar yaklaştı.

İngiliz keşif uçağı, daha sonra üssüne döndü.

BENZER FAALİYETLER SON DÖNEMDE ARTTI

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA’ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya’nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerini bu faaliyetlere son vermeye birçok kez davet etmesine rağmen bu çağrıya olumlu yanıt alamadı.