The Mid Summer Ball’a az kaldı

Kuzey Londra’nın en gözde partilerinden biri olan The Mid Summer Ball, 20 Temmuzda müzikseverleri bir araya getirecek.

Hass J Junior ve DJ-Ramsey tarafından 2005 yılında oluşan The Mid Summer Ball, tüm müzik severler için Kuzey Kıbrıs’ta başlattıkları bu fantezi müzik kuruluş, öylesine gelişerek büyüdü ki her yıl binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

The Mid Summer Ball bu yıl 20 Temmuz’da, The Trend Park Country Club’da gerçekleşecek.

Etkinlik organizatörleri bu yılki partilerini KKTC için büyük öneme sahip olan 20 Temmuz Barış Harekatının 14’üncü yılına adadıklarını duyurdu.

Her yıl yeni yetenekleri ve DJ’leri sahneler ile buluşturan The Mid Summer Ball, 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde alana kurulan ikinci sahnede insanları coşturmayı başarmıştı.

Piyasaya yeni çıkan ve yıllar geçse de eskimeyen müziklerin çalındığı partide her türden müzik sanatseverlerle buluşacak.

Bugüne kadar binlerce kişiyi cezbeden ve katılımcısı sayısı her geçen yıl artan The Mid Summer Ball’a başta love Island ve The Only Way Essex’ten olmak üzere müzik ve film dünyasından pek çok ünlü isim katılıyor.

Genç CTCA Derneği’nin de destek vereceği partinin organizatörler, Has J Junior ve DJ Ramsey herkesi 20 Temmuzda gerçekleşecek olan The Mid Summer Ball’a davet ediyor.