Wireless festivalinde yumruklar konuştu

Londra’da Finsbury Park’ta 5-7 Temmuz arası düzenlenen müzik festivali Wireless Festival’de bir grup erkek arasında kavga çıktı.

FESTİVAL ALANINDA KAVGA ÇIKTI

Bir grup erkeğin birbirini yere yatırıp yumrukladığı ve tekmelediği kavga festivale katılan yüzlerce kişinin gözü önünde gerçekleşti.

Festivale katılan bir kişinin kayda aldığı görüntülerde, bir grup kızın da erkekler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, kızlardan birinin kavga sırasında erkeklerden birine tekme attığı ve daha sonra aynı erkek tarafından darp edildiği görüldü.