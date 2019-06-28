Elizabeth, 2003’ten bu yana ilk kez Irak Cumhurbaşkanı’nı kabul etti

6 saat önce
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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere’deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003’ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, İngiltere’deki temasları kapsamında Buckingham Sarayı’nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi.

Irak’ın First Lady’si Sebağ Salih’in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı.

İngiltere Kraliçesi, 2003’te Saddam Hüseyin hükümetinin ABD tarafından işgalle devrilmesinin ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanı’nı kabul etmemişti.

 

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