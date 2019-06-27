Prens William çocukları eş cinsel olduğunu açıklarsa sonuna kadar destekleyecek

"Çocuklarımın eş cinsel olması değil, eş cinsel bir kraliyet üyesinin çok daha fazla baskıya maruz kalacak olması beni endişelendiriyor"

2 saat önce
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Britanya Prensi William, çocuklarından birinin eşcinsel olduğunu açıklaması durumunda sonuna kadar destekleyeceğini söyledi.

PinkNews’da yer alan habere göre, LGBTI+ bir birey Prens William’a, “Çocuklarınızdan birisi eş cinsel olduğunu açıklarsa bunu kabul eder miydiniz?” diye sordu. “İlk çocuğum doğduktan sonra bunun hakkında düşünmeye başladım,” diyen Prens William “Beni endişelendiren çocuklarımın e şcinsel olması değil, eş cinsel bir kraliyet üyesinin çok daha fazla baskıya maruz kalacak olması,” diyerek yanıtladı.

“Bir ebeveyn olarak eş cinselliğin tamamen normal algılandığı bir dünyada yaşamayı isterdim ama ailemin bulunduğu konum gereği eş cinsel bir çocuğum olması beni endişelendirir” diyen kraliyet üyesi, “Çocuklarımın kararlarını sonuna kadar destekliyorum, karşılaşacakları her tür nefret söylemi ve ayrımcılık durumunda da yanlarında olurum,” açıklamasını yaptı. Prens William ve Kate Middleton’ın 3 çocuğu var.

 

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