Boris Johnson’ın üzerindeki baskı artıyor

İngiltere’de başbakanlık yarışının en güçlü ismi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın evine, komşuların duyduğu çığlıklar nedeniyle geçen cuma sabahı polis çağrıldığı ortaya çıkmasının ardından Johnson’ın üzerindeki baskı giderek artıyor.

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The Guardian’ın haberine göre, Muhafazakâr Partili bazı isimler, o gece evde yaşananları sorgularken, olanların başbakanlık yarışındaki Johnson’ın kampanyasını baltalayabileceğini savunuyor. Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Boris Johnson’ın yapacağı ufak bir açıklamanın her şeyi kolaylaştıracağını belirtti.

Ancak önceki gün Birmingham’da seçim kampanyaları kapsamında konuşma yapan Johnson, söz konusu olayla ilgili soruları şu ana kadar kesin bir dille geri çevirdi. Johnson’ın sevgilisi Carrie Symondsy’ın olayların ardından hiçbir yerde görünmemesi dikkat çekiyor.

Şantaj ve manipülasyon

Bazı bakanlar ise yaşanan olayın, Johnson’ı manipülasyonlara ve şantajlara açık konuma getirdiğini ifade etti. Johnson’ın özel yaşamındaki bilinmeyen yönlerin, başka ülkeler için bir koza dönüşebileceğini savunan Muhafazakar Partililer, Johnson’dan o gece yaşananlar konusunda bir açıklama bekliyor.
 

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